Floricultura Shangri Lá, é Top

O Top Nikkey destaca as marcas mais lembradas pela comunidade nipônica londrinense. O método utilizado é o “top of mind”, por meio da pergunta “qual a primeira marca que lhe vem à cabeça…” em diferentes setores de mercado. Não há apresentação de opções ou indução de respostas.

A pesquisa Top Nikkey 2018 entrevistou 400 londrinenses com ascendência japonesa para destacar as marcas mais lembradas nesta comunidade. “Essa é uma característica da comunidade que percebemos em todas as edições do Top Nikkey”, destaca Renato Rocha Neto, diretor de projetos da Litz Estratégia, responsável pela pesquisa.

O prêmio foi entregue no último dia 04, no Buffet Planalto com a presença de empresários e convidados.

Clique nas fotos para ampliar