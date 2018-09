Conheça Yara Vellasco: cantora apelidada de "Furacão do Sertanejo"

A cantora Yara Vellasco é a nova atração da música brasileira. Não à toa a loira nascida em Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, foi apelidada de "Furacão do Sertanejo".

"As pessoas começaram a me rotular dessa forma porque chego no palco e já começo fazendo aquela explosão. Os cariocas adoram e começaram a me chamar assim", conta a artista que deu seus primeiros passos na música com apenas 5 anos de idade.

Ainda na infância Yara Velasco participou de várias competições de calouros cantando músicas de artistas consagrados como Roberta Miranda, Fafá de Belém, Fagner e José Augusto. Seu primeiro trabalho aconteceu após convite de uma banda da Bahia na qual ela tornou-se vocalista.

Depois de também ser repórter e trabalhar em uma rádio em salvador onde morou 16 anos, sempre na busca pelo sucesso e reconhecimento na música, a loira decidiu seguir carreira solo e se mudou para o Rio de Janeiro.

Embora apelidada como "Furacão do Sertanejo", Yara Vellasco diz que gostar de todos os ritmos musicais. Seu talento já o faz ser comparada com os expoentes da nova geração do sertanejo feminino como Marília Mendonça e Naiara Azevedo, além das duplas Simone e Simaria, e Maiara e Maraísa.

MF Press Global

