Wendy Tavares faz ensaio de noiva e revela sonho de se casar

A Digital influencer e apresentadora Wendy Tavares fez pela primeira vez um ensaio fotográfico vestida de noiva e assumiu que é um grande sonho se casar.

“Foi incrível fotografar de noiva! Eu nunca tinha experimentado fotografar assim, é muito gostoso, é como se realmente estivesse casando e parecia que era realmente o dia do meu casamento. Fiquei me sentindo noivinha mesmo, foi maravilhoso (risos)”, conta a morena.

Wendy Tavares experimentou vários modelos de vestidos, uns mais e outros menos decotados. Ela diz que casaria com o cabelo solto e no meio da festa prenderia, e revela o local dos seus sonhos.

“Casaria na igreja, praia ou em Veneza, na Itália. Toda mulher tem esse sonho! Realmente tenho vontade de casar e um dia realizo esse sonho. Acredito que toda mulher tem o sonho de ser noiva. Existiu toda aquela produção de cabelo e maquiagem, o que sempre faço para todas as fotos, mas quando me vi de noiva foi como se nunca tivesse me visto antes. Foi muito diferente e impactante ao mesmo tempo”, afirma a Digital influencer e apresentadora.

