Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 10/09/2018

Primeira Leitura (1Cor 5,1-8)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos, 1é voz geral que está acontecendo, entre vós, um caso de imoralidade; e de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer: um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. 2No entanto, estais inchados de orgulho, ao invés de vestirdes luto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede?

3Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei, como se tivesse aí entre vós, esse tal que tem procedido assim: 4Em nome do Senhor Jesus — estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso, Jesus—, 5entregamos tal homem a Satanás, para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo, no dia do Senhor. 6Vós vos gloriais sem razão! Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda?

7Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento. Pois o nosso cordeiro pascal, Cristo, já está imolado. 8Assim, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 5)

— Na vossa justiça guiai-me, Senhor!

— Na vossa justiça guiai-me, Senhor!

— Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade, não pode o mau morar convosco; nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos.

— Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador.

— Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia; sob a vossa proteção se regozijem, os que amam vosso nome!

Evangelho (Lc 6,6-11)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Aconteceu num dia de sábado que 6Jesus entrou na sinagoga, e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. 7Os mestres da Lei e os fariseus o observavam, para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. 8Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: “Levanta-te, e fica aqui no meio”. Ele se levantou, e ficou de pé. 9Disse-lhes Jesus: “Eu vos pergunto: O que é permitido fazer no sábado: o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca?”

10Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor, e disse ao homem: “Estende a tua mão”. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. 11Eles ficaram com muita raiva, e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

O egoísmo e o orgulho secam nosso coração

Cuidemos e amemos uns aos outros, e não tenhamos um coração seco e fechado

“Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor, e disse ao homem: ‘Estende a tua mão’. O homem assim o fez e sua mão ficou curada” (Lucas 6,10).

Estendamos as mãos para o Senhor, porque, quando estendemos aos mãos para Ele, estendemos todo o nosso corpo, nosso ser e coração, pois queremos e precisamos ficar curados. Quem mais precisa ser curado, no Evangelho de hoje, muito mais do que aquele homem de mão seca, são os homens de coração seco que estão ao redor dele. Eles eram mestres e doutores da Lei, fariseus que se sentiam curados, porque eram religiosos que observavam a Lei judaica, mas não tinham o mínimo de caridade com a realidade daquele homem.

Vivemos numa época de corações secos e obcecados pelo egoísmo e pelo orgulho, como os homens daquela época. Quando uma pessoa só pensa em si ou só quer as benesses do mundo e de Deus para si, o coração dela vai secando. Nada mais seca o coração humano do que o egoísmo e o orgulho, pois estes geram em nós o individualismo, o “eu” em primeiro lugar, a graça de Deus somente para ele.

As relações familiares estão corroídas pelos corações secos, onde cada um está pensando somente em si. Você casou não para viver para si, mas para o outro; não ensine seu filho a ser um menino de coração seco, que só pensa em si, nas suas coisas e no que é bom para ele.

O lema de uma geração obcecada pelo individualismo é: “É bom para mim? O que vai me render?”. Quando só pensamos em nós, o mundo gira em torno de nós, a religião gira em torno de nós.

Jesus curou este homem, colocando-o no meio. Jesus coloca no meio as necessidades, os sofrimentos e aqueles que são deixados de lado.

Não deixemos ninguém de lado, coloquemos no centro da nossa vida a preocupação com os que sofrem, com os nossos e com aqueles que estão ao nosso lado. Não façamos um drama da nossa vida só porque achamos que o mundo tem de girar em torno de nós. Nem a nossa vida gira em torno de nós! Estejamos em torno de Deus, porque Ele, sim, coloca no centro aquilo que nos faz sofrer e nos preocupar.

Amemos uns aos outros e não tenhamos esse coração seco e fechado. Estendamos nossas mãos e o nosso coração, porque Jesus não nos quer secos, Ele nos quer curados.

Deus abençoe você!

