A credibilidade do impresso

Caro leitor...

Vivemos em um mundo globalizado aonde cada vez mais temos acesso a tudo. Porém, ao mesmo tempo, cada vez mais as pessoas estão formando nichos. A onda do personalizado e do regional se fortalece diariamente. E com isto os jornais e as revistas do seu bairro, da sua cidade e ou região, são uma excelente opção para divulgar empresas.

Primeiramente, é fundamental que todo empresário, lojista, profissional liberal entenda que é preciso divulgar a sua empresa. Seja ela pequena, média, micro ou enorme. Seja um produto de massa ou não. Enfim, divulgar é preciso. Senão, em 1 ou 2 meses cairá no esquecimento.

Até pela concorrência, divulgar em grandes veículos exige um grande esforço. E se você tem uma loja ou um micro empresa (ou até média) mesmo se tivesse a verba para investir em veículos de grande massa, talvez não aguentaria a demanda alcançada.

Afinal, tudo tem seu tempo e medida certa. Uma empresa pequena e média precisa, ao menos no início, divulgar em veículos pequenos e médios. O investimento é menor e o público alvo mais selecionado. Para lojas e empresas que atendem o público do bairro, ou, da cidade, nada mais indicado do que jornais e revistas de bairros e regionais.

A grande maioria dos jornais e revistas de bairros e regionais são de entregas gratuítas. Os anúncios que constarão no impresso pagarão pela impressão, neste caso. A aceitação é de quase 100%, afinal “é de graça”!

E o material será ainda mais aceito (e requisitado) se além de ser de graça, tiver boa impressão, bom conteúdo, layout profissional e principalmente agregar valor.

Segundo estudos realizados todos os anos pelos mais diversos veículos, a principal característica do jornal e da revista impressa é a credibilidade. É o que os tornam diferente dos demais meios. Apesar de ser uma que requer um certo investimento, é importante porque dá peso a uma marca e é lida por formadores de opinião.

O morador mesmo sem querer, acaba prestigiando as empresas e estabelecimentos perto de sua casa, e da sua cidade. Afinal, nada melhor do que o conforto de se ir a um restaurante, loja ou empresa do lado de sua casa.

Só vamos a uma padaria, loja ou restaurante, por exemplo, mais distante se realmente não tiver nada bom perto de nossas residências. E o jornal e revista ajudam bastante nesta busca.

Mesmo existindo softwares e a internet que auxilia nesta busca. Ainda existem muita gente que não acessa a internet. O jornal e a revista estão sempre lá. Na sua mão, na sua mesa, enfim, fácil manuseio.

Divulgar a sua empresa em jornal ou revista de seu bairro e, de sua cidade, além de acreditar na sua região, é estreitar relações com os moradores do seu bairro ou região.

E não tem melhor ferramenta de marketing do que a conquista de mercado começando pela sua região. Você terá mais fôlego para investir sempre e ganhará clientes fiéis.

Henrique da Silva Reis - jornalista, radialista, chefe de redação no Jornal União