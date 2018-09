Jornalista Nilson Monteiro lança novo livro de crônicas



“As cidades e seus Cúmplices” é o novo livro de crônicas do jornalista Nilson Monteiro. O lançamento acontece na Sala Miguel Bakun, na Secretaria de Estado da Cultura (Rua Ébano Pereira, 240), em Curitiba, nesta segunda-feira (10.09), às 19 horas.

Ao apresentar mais este livro de crônicas do jornalista e escritor Nilson Monteiro, o professor e escritor Marco Cremasco, autor, entre outros, de “Guayra” e “Santo Reis da Luz Divina”, entrega o que virá em 216 páginas: “As cidades e seus cúmplices” é uma torrente de paixões.

De acordo com Cremasco, a obra descreve a alma curitibana, como nesta referência à Rua das Flores: “É o corpo e o espírito desta Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, com todas suas cores, credos, classes, crimes, dores, idades, fantasmas e sons que por ela passam nos dias de ofício.” Enquanto conversam com ele, sem que o saibam, Poty, Leminski e Helena, Monteiro, tal qual Bandeira, não se faz de rogado: “Vou embora pro Cajuru. Lá, sou amigo do Padre. Terei a cerveja que quero, na mesa que escolherei.”

Em seu roteiro pelas cidades desde Presidente Bernardes (SP), onde nasceu, e seus cúmplices, “Monteiro vai além da crônica, para fazê-la poesia”, acentua Cremasco.

SOBRE O AUTOR - Nilson Monteiro é paulista, nascido em Presidente Bernardes (SP), em 1951. Passou a adolescência em Londrina, onde viveu por 12 anos. É autor, entre outros livros, de Simples (poesia), Curitiba vista por um pé-vermelho e Pequena casa de jornal(crônicas), Itaipu, a luz e Ferroeste, um novo rumo para o Paraná (reportagem) e Madeira de lei(biografia). Em 2013 lançou seu primeiro romance, Mugido de trem.

Desde 2014, é membro da Academia Paranaense de Letras e mora atualmente em Curitiba.