Projeto Dança Do Ventre no Ernani Moura Lima

No último dia 04/09 Associações de moradores Ernani Moura Lima, estreou um projeto de Dança do Ventre, voltado a mulher, totalmente gratuito. No projeto, as mulheres da comunidade têm a oportunidade de trabalhar autoestima através da Dança.

A presidente Amélia Barbosa cita que “é muito importante o desenvolvimento desse trabalho, aonde as moradoras estariam se preocupando um pouco com a saúde, sensualidade e autoestima. Resgatando vidas e trazendo um pouco de alegria ao dia a dia de cada mulher”.

Todo esse trabalho é gratuito aonde vem auxiliar a união da comunidade junto a associação de moradores.

Esse projeto será desenvolvido às Terças e Quintas às 20:00 horas na Associação de Moradores Ernani Moura (Rua João da Silva Godoy 137).