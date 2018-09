Edição londrinense da Primavera dos Museus abre inscrições

Evento é proposto pelo Instituto Brasileiro de Museus(Ibram) a todo o país; programação londrinense será entre 17 e 22 de setembro

Estão abertas as inscrições para a edição londrinense da 12ª Primavera dos Museus, uma programação cultural que integra atividades em museus de todo o Brasil. Em Londrina, de 17 a 22 de setembro, serão realizados dois passeios por pontos históricos, mediação com a artista Tânia Machado e um ateliê aberto com o artista João Werner. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por email ou telefone de acordo com a atividade.

No dia 17, a partir das 14h, o Museu de Arte de Londrina receberá a artista Tânia Machado para a mediação da exposição “Cartográficos”, que estará em cartaz no espaço. Tânia Machado é artista visual, arte-educadora e coordenadora do coletivo APIS, da Universidade Estadual de Maringá (UEM). A atividade é voltada a alunos de ensino fundamental II e ensino médio e será oferecida a escolas da cidade.

Nos dias 19 e 21, com o apoio do grupo de caminhadas Londrinapé, serão realizados passeios mediados por pontos históricos da cidade. O primeiro roteiro terá visitas ao Museu de Arte de Londrina, à Praça Rocha Pombo, ao Museu Histórico Pe. Carlos Weiss, ao SESC Cadeião Cultural e ao Memorial Edson Henrique (espaço de memória do Londrina Esporte Clube).O segundo roteiro, no dia 20, visitará a capela e as salas históricas do Colégio Mãe de Deus, o Museu de Arte de Londrina, a Praça Rocha Pombo e o Museu Histórico Pe. Carlos Weiss. Grupos atendidos pelos Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs) das regiões leste e oeste participarão das atividades. Os roteiros começarão às 9h da manhã e terão cerca de duas horas e meia de duração. As inscrições vão até o dia 17, para o primeiro passeio, e até o dia 19 para o segundo, e podem ser feitas pelo email museu@londrina.pr.gov.br ou pelo telefone (43) 3337-6238.

A programação termina no dia 22 com um ateliê aberto do artista João Werner, em que o público poderá acompanhar o processo de pintura de uma obra enquanto o artista fala sobre sua história, referências, processo de criação e carreira. Morador de Londrina, João Werner é pintor, escultor, artista digital, crítico de arte e professor universitário. A atividade está programada para as 15h30 e é uma parceria com o clube de experiências Tp1. Inscrições podem ser feitas até a data da atividade pelo emailtp1@tp1.com.br ou pelo site https://www.sympla.com.br/atelie-aberto-com-joao-werner__349113.

A Primavera dos Museus é uma proposta do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) que reúne atividades em museus de todo o país. Neste ano, o tema proposto para o evento é “Celebrando a Educação em Museus”. A programação londrinense é uma articulação entre a Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Museu de Arte de Londrina, Museu Histórico Pe. Carlos Weiss, Colégio Mãe de Deus, Londrinapé, Londrina Esporte Clube, SESC Cadeião Cultural, Tp1 e Universidade Estadual de Maringá.

