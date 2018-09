Em visita à Câmara, cônsul da China defende parcerias

Acompanhada de três vice-cônsules, Chen Peijie afirmou acreditar em um futuro promissor por meio de cooperações entre Londrina e seu país

Pela primeira vez em Londrina, a cônsul-geral da China em São Paulo, Chen Peijie, demonstrou otimismo com o futuro das relações da cidade com seu país. Após encontro com o prefeito Marcelo Belinati (PP) pela manhã, Peije participou da sessão ordinária da Câmara de Vereadores na tarde da quinta-feira (6) acompanhada de comitiva, a convite do vereador Jairo Tamura (PR), e exaltou os muitos recursos e o potencial do município.

De acordo com a cônsul-geral, a expectativa são intercâmbios nas áreas econômica e cultural. Em diversos momentos a diplomata falou da expectativa de um futuro promissor entre os dois países. “Brasil e China são dois países em desenvolvimento, mantêm relações diplomáticas há dezenas de anos e têm intensificado as cooperações comerciais. Londrina já possui duas empresas chinesas e há bons projetos de investimentos”, disse Peije, referindo-se às produtoras de defensivos agrícolas e sementes Adama e Belagrícola, que possuem controle acionário chinês.

Reconhecimento

Para exemplificar as boas relações com o Brasil, Chen Peijie lembrou que um decreto federal instituiu o dia 15 de agosto como o Dia Nacional da Imigração Chinesa. “Este é um reconhecimento formal da importância dos imigrantes para o País e da parceria entre os dois países”, completou a cônsul, que visitou a Câmara acompanhada das vice-cônsules Li Chang e Chen Sitong e do vice-cônsul Ying Zhaoxi, além do representante da Associação Brasileira de Empresas Chinesas, Qi Yushan. A comitiva foi acompanhada pelo presidente da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, Marcus Vinicius Fernandes Alves.

O vereador Jairo Tamura (PR), que discursou em nome do Legislativo, destacou a importância da visita para a cidade. “Londrina é o segundo maior município do Paraná, construído com a força do trabalho de várias etnias. Obrigado por aceitar o convite para conhecer nossa cidade e para que assim possamos estreitar os laços de amizade e negócios com a China. Que esta seja apenas a primeira fase de muitas conversas e intercâmbios educacionais, comerciais e culturais”, frisou o parlamentar, lembrando que atualmente o Brasil conta com aproximadamente 200 empresas chinesas.

Silvana Leão/Asimp/CML

