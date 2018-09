Visita do Prefeito ao bairro

No último dia 05/09 o Prefeito Municipal Marcelo Belinati esteve na comunidade Ernani Moura Lima dando início na reforma da UBS, estiveram presentes algumas autoridades para a solenidade da assinatura da abertura da reforma.

Belinati também círculou por todo o bairro juntamente da presidente do bairro Amélia Barbosa, síndico do Residencial Santos Dumont Juarez, Representante da Municipal Escola Ivete Pimentel e Moradores mostrando as dificuldade que o bairro possui.

O Prefeito visitou ainda, a associação de moradores, onde teve a oportunidade de conhecer o trabalho que está sendo disponibilizado a população.