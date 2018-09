Seleção Londrinense de Futsal masculino viaja para a disputa dos Jojups 2018

Ontem (09), a Seleção Londrinense (foto) de futsal masculino viajou para Toledo, no oeste do estado, para a disputa do 31º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPs). A competição teve seu início na sexta-feira (07) e vai até o próximo sábado (15), em diversos espaços esportivos daquela região. Nesta competição, é estipulado as cidades as inscrições de atletas nascidos entre 2000 a 2003, tendo ainda a possibilidade da inscrição de até dois atletas nascidos entre 2004 e 2005.

No futsal masculino, a equipe londrinense estreia amanhã (11), as 13h30, contra Faxinal, no Ginásio de Esportes Alcides Pan. Na quarta-feira (12), no mesmo local e horário, a seleção londrinense encara Maringá. As quartas, semi e final estão programadas de quinta a sábado, quando se encerra o torneio.

Dos relacionados para o 31º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPs), sete treinam com frequência junto com a equipe Sub-20 e Adulta do Iate Clube de Londrina, representante londrinense na modalidade. Do elenco que viaja, nove já participaram de competições oficiais, tanto no Sub-20, quanto no Adulto. Destaque para o beque Luan Vitor , atleta de 18 anos vindo de Roraima, com conquistas de Taça Brasil Sub-15, Sub-17 e Sub-20, e mesmo jovem, com muita experiência na modalidade, atua com frequência na equipe adulta do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal.

Elenco

Goleiros: Mello (00), Cury (00) e João Antônio (01)

Beques: Luan Vitor (00), Matheus Abreu (00) e Marcelo (00)

Alas: Francisco (02), Gabriel Aiki (00), Luan Marcos (00), Luquinha (00), Luiz Miguel (01) e Miguel (00)

Pivôs: Nicolas (00) e Poletti (00)

Comissão técnica

Técnico: Wilton Santana

Auxiliar Técnico: Giovani Montinni

Atendente: Alberto ‘Fujy’

Supervisor: Rafael Ribeiro

Gestão: Francisco Florêncio

Coordenador: Osmar Obuti

Rafael Ribeiro/Asimp