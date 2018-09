Boulevard Londrina Shopping traz show dos Beatles para crianças

Evento gratuito integra o Boulevard Kids Festival e acontece neste sábado, dia 15 de setembro

“Meu primeiro show de rock”, do projeto Beatles para Crianças, ganha o palco do Boulevard Kids Festival no sábado, dia 15 de setembro. O espetáculo reúne os sucessos do quarteto de Liverpool com arranjos originais, entre eles “I want to hold your hand”, “All my loving” e “Yellow Submarine”, mesclando histórias contadas e cantadas.

O envolvimento no clima do rock começa com exercícios como levantar os braços, balançar a cabela, dançar loucamente e fazer o solo imaginário de guitarra, deixando-se levar pelo imaginário e entrando na brincadeira de dançar, cantar e conhecer as canções históricas dos Beatles.

“O nosso objetivo é levar referências culturais para as crianças e jovens, unir as famílias e gerar conteúdo de qualidade para todos”, afirma Fábio Freire, educador, músico e diretor musical. O show é grautito e acontece na Praça de Alimentação do Shopping a partir das 15 horas.

Cláudia Romariz/Asimp