Londrina e São Paulo sediam eventos jurídicos que debatem a corrupção

O I Simpósio Luso Brasileiro de Direito Público e VIII Congresso de Direito da UEL serão realizados conjuntamente, na próxima semana. O tema em debate é Governança Corporativa e Combate à Corrupção no Estado Democrático de Direito.

Os dois eventos conjuntos e seu tema é um acontecimento inédito em Londrina e São Paulo sendo realizado por 3 instituições, a Universidade Estadual de Londrina, Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo) e a Universidade do Porto, em Portugal (onde foi realizado em janeiro deste ano).

Conforme João Luiz Martins Esteves, Procurador-Geral do Município de Londrina e professor do curso de Direito da UEL e da coordenação dos eventos, a cidade está recebendo esta distinção por contar com o trabalho de professores e advogados públicos no combate a corrupção.

Esteves participou no início deste ano, no Congresso Luso-Brasileiro de Governança Corporativa e Combate à Corrupção, proferindo palestras em Portugal, a convite das Faculdades de Direito da Universidade do Porto e da Universidade do Minho.

Os eventos acontecem em São Paulo nos dias 10 e 11 e em Londrina no dia 13 de setembro. As palestras e debates ocorrem no anfiteatro do CESA/UEL e no Teatro Ouro Verde.

Alexandre Sanches Vicente/Asimp