Projeto Idoso Conectado abrirá novas turmas

Curso é gratuito e voltado para pessoas com 60 anos ou mais; até o momento mais de 500 idosos participaram da formação

A Secretaria Municipal do Idoso vai abrir novas turmas do “Projeto Idoso Conectado - Aprenda sobre o uso do celular e as tecnologias no smartphone”. Pessoas com 60 anos ou mais, interessadas em participar, podem se inscrever no telefone 3375-0307, com previsão de participação nas turmas dos próximos meses. O curso é gratuito e para participar é necessário que os participantes levem celular smartphone.

Nesta semana, mais 80 idosos vão participar da formação, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) Oeste, que fica na rua Serra Pedra Selada, 111, Jardim Bandeirantes. Os encontros vão acontecer nos dias 11, 12 e 13, das 8h30 às 11h30 e das 14 às 17 horas.

A iniciativa é realizada em parceria com a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) e apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia. O projeto “Idoso Conectado” iniciou em 2017 e até agora formou 541 idosos.

A secretária municipal da pasta, Andréa Ramondini Danelon, ressaltou que a formação possibilita incluir os idosos digital e socialmente, permitindo que eles tenham mais autonomia e acesso à informação. “Propicia que eles tenham mais conhecimento e isso contribui com a diminuição de doenças como a depressão e ansiedade”, apontou.

O gerente de Atenção à Pessoa Idosa, Cleir Brandão, informou que o curso ajuda os idosos a terem mais conhecimento sobre os aparelhos celulares e os aplicativos disponíveis no mercado. “São repassadas tanto orientações básicas, sobre como ligar o aparelho, fazer ligações e adicionar novos contatos, até manusear aplicativos e redes sociais. Além disso, muitos idosos têm demandas específicas, que podem ser levadas para o curso”, lembrou.

Dayane Albuquerque/NCPML