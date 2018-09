Canção Nova celebra Festa da Exaltação da Santa Cruz

Nesta sexta-feira (14/09), o Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), celebra a Festa da Exaltação da Santa Cruz, com missa às 19h30, presidida pelo bispo da Diocese de Lorena (SP), Dom João Inácio Müller.

O vice-reitor do Santuário, padre Marcio Prado, concelebra a missa que será transmitida pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nos demais horários de missa (6h, 7h, 12h e 18h), a liturgia também será própria da Festa da Exaltação da Santa Cruz.

Há mais duas datas solenes no calendário de comemorações oficiais do Santuário do Pai das Misericórdias: a “Festa da Santíssima Trindade”, no primeiro Domingo após Pentecostes, e o “Dia da dedicação”, em 5 de dezembro.

O templo tem capacidade para acolher 5.186 pessoas, integra o Circuito Religioso do Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo, e pode ser visto da Rodovia Presidente Dutra.

Asimp/Canção Nova