Secretaria do Trabalho cadastra empresas para o “Dia D”

As empresas que quiserem participar devem entrar em contato pelo telefone 3373-5708 ou pelo e-mail centraldevagas.trabalho@londrina.pr.gov.br

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) realiza, no dia 28 deste mês, o “Dia D” para contratação do profissional com deficiência e reabilitado do INSS. A iniciativa, que acontece em todas as agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) do país, oportuniza às empresas que possuem mais de cem funcionários, o contato com o trabalhador com deficiência para sua contratação e adequação da organização à legislação vigente. As empresas que quiserem participar do “Dia D” devem entrar em contato pelo telefone 3373-5708 ou pelo e-mail centraldevagas.trabalho@londrina.pr.gov.br.

No dia do evento o Sine vai atender, exclusivamente, o trabalhador com deficiência. O horário de atendimento será das 8h às 12h. A Secretaria montará diversos stands de atendimento para as empresas e vai alocar os servidores da SMTER no suporte para a intermediação de mão de obra. A intenção é que ao final do evento o trabalhador já saia contratado ou com o processo de seleção iniciado pela empresa, por isso o Sine solicita que as empresas enviem um profissional que possa realizar procedimentos de contratação ao “Dia D”.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, destacou a chance que o evento proporciona para o trabalhador e também para a empresa. “O ‘Dia D’ é uma oportunidade de encontrar o candidato que mais se enquadra ao perfil estabelecido pela empresa, uma vez que o número de trabalhadores com deficiência reunidos pelo evento é bem maior do que a frequência diária que busca a reinserção no mercado de trabalho. Para o trabalhador também é uma vantagem já que a diversidade e oferta de vagas também é maior do que a usual”, pontuou.

N.com