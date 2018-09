Shopping promove 1ª Mostra de Teatro Infantil de Londrina

Espetáculos exclusivos, contação de histórias e show de palhaços vão fazer a alegria das crianças em outubro

A magia do teatro vai tomar conta do Londrina Norte Shopping no mês das crianças. O centro de compras e lazer, que tem espaço próprio e exclusivo para apresentações artísticas infantis – o “Teatro do Clubinho” – promove entre os dias 5 e 28 de outubro a 1ª Mostra de Teatro Infantil de Londrina. Serão mais de 35 apresentações nos finais de semana e também em dias úteis, permitindo que escolas organizem turmas de alunos para assistir aos espetáculos.

A abertura da Mostra, em 5 de outubro, será exclusiva para crianças com necessidades especiais da Associação Flávia Cristina, localizada na zona norte de Londrina. A Cia. Curumin Açu, parceira do Shopping na programação regular do Teatro do Clubinho, vai apresentar o espetáculo “Patinho Feio”. Este espetáculo será gratuito.

O destaque da Mostra de Teatro Infantil será a peça “Monstrekos”, um espetáculo autoral da Cia. Curumin Açu. A peça fala de bullying e isolamento de forma sutil e divertida, tendo como pano de fundo uma escola de bruxas que decide escolher o seu mascote e promove uma eleição. Mel, uma gatinha caramelo da sala dos esqueletos, quer ganhar a competição a qualquer custo e trapaceia sobre o concorrente - Breu, um gatinho preto da sala das bruxinhas. A peça é um convite à interatividade das crianças, com promessa de muitos risos.

“Monstrekos” estará no palco do Teatro do Clubinho nos dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de outubro, em duas sessões diárias – às 16h e 18h. Haverá ainda uma apresentação especial do espetáculo no Dia das Crianças, em 12 de outubro (sexta-feira), às 16 horas.

Show de palhaços e contação de histórias

O Centro Londrinense de Arte Circense (CLAC) vai levar quatro espetáculos à Mostra: na segunda-feira, 8 de outubro, será encenada a peça “Viagem Longas, Grana curta”. No dia 9, “Palhaçaria”. No dia 10, “Domadores de Llamas”. E no dia 16, vai ter “CLAC Show com Palhaço Xupetin”.

A contadora de histórias Dani Fioruci também está na programação do Londrina Norte Shopping. No dia 11, quinta-feira, ela apresenta “Histórias que se contam na China: a tiara de orvalho”. No dia 15, será a vez de “Dum Dum Sererê”. E no dia 19, “Curiaçu, a lenda da araucária”. As apresentações nos dias úteis serão sempre às 9h e 15h.

Katja Vignard, da Atmosfera Eventos, parceira do Shopping na produção da Mostra, afirma que nessa primeira edição do evento foram escolhidas três linguagens cênicas para crianças: contação de historias, show de palhaços e teatro. “Montamos uma agenda bem recheada e com temas diversificados para que as escolas pudessem escolher a peça e trazer as crianças. As histórias agradam todas as faixas etárias”, diz.

Duas peças em especial têm forte apelo para o universo escolar, observa Katja. “Patinho Feio, que trabalha a aceitação do diferente e o bullying, e Monstrekos, que discute a trapaça e as estratégias escusas para vencer”.

Os ingressos custam R$ 15 para crianças de 0 a 4 anos – acompanhadas de um adulto. Pessoas com necessidades especiais também podem estar acompanhadas de um responsável ao custo único de R$ 15. Crianças acima de 5 anos pagam R$ 15, mesmo preço para adultos. Os ingressos podem ser adquiridos no site https://www.sympla.com.br/teatrodoclubinho.

