Londrina/Caixa leva cidade ao pódio no atletismo dos Jojup’s

Mesmo com equipe mais nova, time londrinense alcançou o segundo lugar nos naipes feminino e masculino

Representando a cidade de Londrina, a equipe Londrina/Caixa/IPEC encerrou sua participação na fase final dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojup’s) com a segunda colocação tanto no naipe feminino como no masculino.

Entre os homens, a disputa foi intensa e decidida somente nas últimas provas. O time londrinense somou 157 pontos, contra 196 de Maringá, que ficou com o título. Já as meninas somaram 175 pontos e ficaram atrás somente de Campo Mourão.

O resultado foi bastante comemorado pela delegação londrinense. “Temos que valorizar o empenho e a dedicação de todos neste final de semana. Foi uma competição que exigiu o máximo de todos e estamos satisfeitos. Acredito que conseguimos colocar nosso melhor e representar bem a nossa cidade”, destacou o técnico Gilberto Miranda.

No total, o time londrinense conquistou 11 pódios entre as mulheres (três ouros, três pratas e cinco bronzes) e dez pódios com os homens (quatro ouros, três pratas e três bronzes). “É uma equipe nova, que vem sendo preparada para o futuro, e já conseguimos bons resultados”, acrescentou o treinador.

A 32ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná também ficará na memória de alguns dos principais destaques da equipe londrinense, casos de Leonardo Mario dos Santos e Rafaela Freitas (arremesso de peso) e Adriano do Nascimento de Melo (salto triplo), que conquistaram o bicampeonato em suas provas. “Estou muito feliz, é uma conquista importante para mim”, comentou Adriano.

Especial também para Maria Eduarda Gonçalves (lançamento do disco) e Rebeca Benigna (marcha atlética – 10.000 metros), David Floriano (400 metros) e Wagner Lima Santos (110 metros com barreiras) que subiram ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez na competição.

A fase final dos Jojup’s prossegue até o próximo dia 15, em Toledo, com a participação de mais de 4 mil jovens atletas.

Todos os pódios londrinenses em Toledo:

MULHERES

Maria Eduarda Gonçalves

1ª colocada – lançamento do disco

Rafaela Freitas

1ª colocada – arremesso de peso

Rebeca Benigna Fernandes

1ª colocada – marcha atlética – 10000 metros

Larissa Misma

2ª colocada – arremesso de peso

Giovanna Venâncio Costa

3ª colocada – lançamento do disco

Pamela Correa da Silva

2ª colocada – 3000 metros com obstáculos

3ª colocada – 5000 metros

Claudineia do Carmo

3ª colocada – 200 metros rasos

Claudineia do Carmo, Talita Benigno da Silva, Laís Tizolim e Pamela Correa da Silva

2ª colocada – revezamento 4 x 400 metros

Claudineia do Carmo, Talita Benigno da Silva, Laís Tizolim e Emanuela Rodrigues

3ª colocada – revezamento 4 x 100 metros

HOMENS

Adriano de Melo

1º colocado – salto triplo

Leonardo Mario dos Santos

1º colocado – arremesso de peso

Wagner de Lima Santos

1º colocado – 110 metros com barreiras

David Floriano

1º colocado – 400 metros rasos

Pedro Tombolim

2º colocado – 800 metros rasos

2º colocado – 400 metros rasos

David da Silveira

2º colocado – lançamento do disco

3º colocado – arremesso de peso

Victor Bergamini

3º colocado – 800 metros rasos

David Floriano, Wesley Geronimo, Wagner dos Santos e Leonardo Victor Marques

3º colocado - Revezamento 4 x 100 metros

Rafael Souza/Asimp