Rolândia: Obras de terraplanagem do novo hospital regional estão em andamento

Como contrapartida do Município na obra de construção do novo Hospital Regional (do grupo Sercem), a Secretaria de Infraestrutura iniciou a terraplanagem do terreno em que será implantado o empreendimento, na Rua Willie Davids, no Arnaldo Busato.

A medida está contida no contrato 041/2018 que, na cláusula quarta, da doação da área, traz a contrapartida, que também esta prevista na Lei 3.777/2016 (Lei de Incentivos industriais, comerciais e de prestadores). Após a terraplanagem, a Prefeitura vai promover a perfuração de poço artesiano.

O novo Hospital de Rolândia vai ter consultórios de especialidades, salas de exames, tomografia, ultrassom, raio-x, bloco cirúrgico, 10 leitos de UTI, 40 leitos de enfermaria, farmácia, almoxarifado, refeitório, sala de espera e estacionamento, dentre outras repartiçõO Hospital tem quatro mil metros e a construção será por módulos, o que deve acelerar a edificação. A unidade vai gerar 150 empregos diretos e seráde média alta complexidade.

O atendimento será SUS e convênios e contempla Rolândia e mais de 20 cidades que integram a 17ºRegional de Saúde.

NC/PMR