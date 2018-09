Saúde de Rolândia é destaque em avaliação nacional

A Secretaria Municipal de Saúde comemora o ótimo desempenho alcançado pelas Equipes da Estratégia Saúde da Família de Rolândia.

Foi publicada, no dia seis de setembro, a 3º ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) certificação do . Todas as equipes de rolândia foram certificadas com a avaliação “bom” ou “muito bom”, destacando-se quando os resultados obtidos pelas equipes do nosso município são comparados a outros da região e até do Estado do Paraná.

A partir da certificação, o Ministério da Saúde reconhece os esforços das equipes que se organizaram para alcançar os padrões de qualidade e apoia aqueles que se dedicam a aperfeiçoar os resultados de seu trabalho através do repasse de incentivo financeiro ao município.

A Secretaria Municipal de Saúde parabeniza todas as equipes, agradece o empenho e comprometimento de seus colaboradores e ressalta a importância deste processo na garantia da qualidade dos serviços de saúde ofertados à população de Rolândia.

NC/PMR