Rolândia: Esporte para toda vida com inscrições abertas

A Secretaria Municipal de Esportes comunica que as aulas do projeto "Esporte Para Toda Vida", que traz ao nosso município práticas esportivas das seguintes modalidades: Voleibol, Basquetebol, Futsal, Handebol e Atletismo, já estão em andamento e estão com vagas abertas em todas as turmas e em todas as modalidades.

As ações estão beneficiando rolandenses desde a infância até à terceira idade. As atividades esportivas acontecem de manhã e a tarde em diversos pontos da cidade como o Ginásio de São Martinho, Ginásio Tancredo Neves (Vila Oliveira), Mini Arena no Centro, Vila Operária, Estádio Erich Georg e Quadra do San Fernando.

Confira AQUI os locais e horários. Inscrições e mais informações: Secretaria de Esportes: 3906-1117.

Etapas do projeto:

Formação: 06 a 10 Anos

Transição: 11 a 14 Anos

Decisão: 15 a 17 Anos

Readaptação: Acima de 60 anos

