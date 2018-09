Música clássica internacional em destaque no Sesi Londrina

Pianista portuguesa interpreta Mozart, Debussy e Rachmaninoff em concerto com ingresso solidário

Londrina apresenta uma forte tradição musical. É uma história antiga, com direito a um livro sobre o assunto. Nas décadas de 50 e 60, por exemplo, os londrinenses viveram um boom de audições de piano. Uma cultura que a série Piano em Foco almeja resgatar. Trata-se de uma parceria do Sesi Cultura Paraná com a pianista Antonela Franco, que faz a gestão e a curadoria do projeto. Para tanto, a iniciativa tem trazido para a cidade, artistas nacionais e internacionais visando fomentar o circuito local. No dia 12 é a vez da pianista Taíssa Poliakova Cunha.

Com vasta experiência internacional, filha de mãe russa, Taíssa nasceu em Lisboa, é licenciada em piano pelo Conservatório Superior de Música de Castilla y León, em Salamanca, na Espanha, e Mestre em Performance pela Universidade de Aveiro, em Portugal. Durante a sua carreira precoce, a jovem recebeu diversos prêmios como solista e em música de câmara. Realizou masterclasses com alguns dos mais conceituados professores da Europa, Rússia e Estados Unidos.

Taíssa tem participado de diversos festivais em Portugal, Espanha e Ucrânia como solista, pianista-correpetidora e solista com orquestra. A artista também colabora regularmente com orquestra, executando as partes de celesta e piano. Tem experiência tanto na área da pedagogia como no acompanhamento.

Na audição a ser realizado no Centro Cultural Sesi/AML (Rua Maestro Egídio do Amaral, 130), às 19h30, Taíssa interpreta composições de Mozart, Debussy e Rachmaninoff. Na ocasião, o Sesi Cultura Paraná pede a doação voluntária de um litro de leite tetra pak. A troca pode ser realizada no dia do concerto na bilheteria do espaço, com uma hora de antecedência.

Asimp/Sesi Cultura