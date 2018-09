Iate Clube/FEL/Londrina Futsal oficializa reforços para os jogos abertos divisão a 2018

Com o objetivo de representar o município à altura na 61ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs), que acontecem de 21 a 30 de Setembro em Londrina, o Iate Clube/FEL/Londrina Futsal oficializa dois reforços para a competição: alas Custelinha e Diego Urbick. Custelinha é tricampeão da Série Bronze, quatro vezes artilheiro entre as Séries Prata e Bronze e unodecacampeão das Fases Regionais e Final da Divisão 'B' dos Jogos Abertos do Paraná. Já o londrinense Diego Urbick atuou por treze anos no futsal italiano, onde conquistou acessos seguidos e títulos importantes, mas em solo londrinense também conquistou objetivos importantes, como em 2015 na conquista do acesso a Série Ouro do Campeonato Paranaense pela UniFil EaD/Colégio Londrinense, com o vice-campeonato na Série Prata.

Nos Jogos Abertos do Paraná Divisão 'A', a equipe do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal, representante do município de Londrina na modalidade, terá dois adversários, ambos, importantes no cenário paranaense: Umuarama, bicampeão paranaense da Série Ouro e tetracampeão dos JAPs, e Marechal Cândido Rondon, que terá uma mescla de atletas das equipes locais – Copagril/Sempre Vida/Sicredi, que disputa a Liga Futsal, e a Jaclani Futuro, parceira da Copagril, que disputa a Série Bronze e Taça Paraná Sub-20. As datas e horários das partidas ainda não foram divulgados, apesar do grupamento (imagem) já ter sido. O local das partidas já se conhece: serão realizadas no Ginásio do SESC Londrina Norte.

Rafael Ribeiro/Asimp