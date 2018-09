Santuário do Pai das Misericórdias celebra Festa da Pietà com missa e Procissão Luminosa

O Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), celebra neste sábado (15/09), às 18h, a Festa de Nossa Senhora da Pietà - também conhecida por Nossa Senhora das Dores -, com missa presidida pelo padre Uélisson Pereira, da Comunidade Canção Nova.

Após a celebração, o vice-reitor do Santuário, padre Marcio Prado, e a missionária Sônia Venâncio conduzirão a oração do terço e a Procissão Luminosa, com cânticos até a Ermida da Mãe Rainha.

No Santuário do Pai das Misericórdias, há uma réplica em pó de mármore com resina da Pietà de Michelangelo. De segunda a sexta-feira, às 9h30, e sábado, às 8h, acontece o momento “Rezemos à Pietà“, para os peregrinos, junto da imagem, rezarem o Terço Mariano.

