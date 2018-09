Participe do 1º Passeio Ciclístico Unimed Inspira

Para comemorar o Mês do Coração, Unimed Londrina realiza evento gratuito e destinado a toda família

Em comemoração ao Mês do Coração, a Unimed Londrina realiza no próximo dia 23 de setembro, no Aterro do Lago Igapó, a partir das 8h, o 1º Passeio Ciclístico Unimed Inspira. O evento é gratuito e contará com atividades de saúde e bem-estar para toda a família.

Os participantes vão fazer um percurso de 10 km. Um caminhão de som acompanhará o trajeto. Além disso, os 500 primeiro inscritos receberão um kit contendo uma camiseta, uma bexiga de gás hélio em formato de coração para ser colocado na bike e uma medalha, que será entregue ao fim do passeio.

A gerente de Marketing e Comunicação da Unimed Londrina, Dayane Santana, explica que o objetivo do passeio ciclístico é estimular a prática de uma atividade física que não seja uma corrida. “Queremos incentivar outros tipos de exercícios além da corrida que organizamos duas vezes por ano”, comenta Dayane ao citar as tradicionais Corridas Unimed Inspira.

Sobre os kits do evento, a gerente ressalta que os itens foram pensados para despertar a atenção dos moradores e pedestres da cidade. “A bexiga de gás hélio em formato de coração, por exemplo, serão acopladas nas bicicletas dos participantes. Desta maneira, iremos despertar e ampliar a nossa mensagem: cuidar do coração”, salienta Dayane.

Além do passeio, a organização montará o Espaço Saúde, com serviços de alongamento, aula de ritmos, beleza e bem-estar. O público também terá à disposição o Dr. Vacinas, van de aplicação e comercialização da Clínica de Vacinas que oferecerá doses a preços especiais, e tendas de apoio para as bicicletas.

Para participar do evento, o interessado deve se inscrever gratuitamente no link https://www.centraldacorrida.com.br/passeio-ciclistico-unimed-inspira-2018. Crianças que não portarem o CPF devem informar o número deste documento de um responsável que não for participar do passeio.

Asimp/UnimedLondrina