Gestores de produção e RH descobrem como se inserir na indústria 4.0

Sistema Fiep promove nesta quarta (12), o evento ‘Desvendar 4.0’ com palestra, apresentações e bate-papo; objetivo é mostrar que empresas de todos o portes podem ser mais produtivas com uso de tecnologias digitais

A indústria 4.0, como é conhecida, principalmente pelo uso inteligente de dados e da integração entre mundo físico e virtual, vai mudar a forma de produzir, gerar novos negócios e transformar o mercado de trabalho. O uso de recursos como internet das coisas, big data e inteligência artificial também pode aumentar a produtividade das empresas. O Sistema Fiep, por meio do Senai no Paraná, abre as portas para apresentar seus serviços para empresas que querem conhecer as tendências da indústria 4.0. Hoje (12) das 19 às 21 horas, será realizado simultaneamente o evento ‘Desvendar 4.0’, nas cidades de Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel e Ponta Grossa.

Aberto ao público e com programação totalmente gratuita, o evento terá a transmissão ao vivo da apresentação de Silvio Meira; cientista, professor e empreendedor brasileiro com atuação na área de Engenharia de Software e Inovação, sobre os desafios e oportunidades desta nova realidade, que também poderá ser acompanhada no LinkedIn do Senai Nacional (linkedin.com/company/senai-nacional). Na sequência, cada unidade vai apresentar seus serviços de atuação dentro das áreas de educação e STI, abrindo uma mesa redonda para debater o tema e esclarecer dúvidas dos gestores. Inscrições gratuitas podem ser feitas emhttps://senai40.com.br/event/desvendar-4-0/

Asimp/Sistema FIEP