Estudantes concorrem a Bolsa de Estudos

Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental II à 2ª série do Ensino Médio matriculados em escolas públicas e particulares de Londrina e região têm a oportunidade de concorrer a bolsas de estudo para 2019.

O Colégio Londrinense e o Anglo Londrinense promovem no dia 23 de setembro, das 9h às 13h, uma prova presencial com questões objetivas dos conteúdos programáticos de cada série.

“É uma chance para que os melhores alunos estudem com o melhor material do país, do Sistema Anglo de Ensino, e com a melhor Equipe de Professores da cidade. Vamos premiar também quem já estuda no Colégio”, explica o Diretor Educacional, Luciano Ferreira Maia.

A inscrição para a Seletiva Londrinense é gratuita e pode ser feita até o dia 20 de setembro no site www.colegiolondrinense.com.br.