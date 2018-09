Secretaria do Trabalho incentiva o desenvolvimento do comércio local

Nos últimos três meses foram injetados mais de R$ 100 mil em pequenos e micro empreendimentos por meio das operações de crédito em parceria com a Fomento Paraná

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) tem promovido o desenvolvimento da economia local junto aos micro e pequenos empreendedores de Londrina. A SMTER atua como braço da Fomento Paraná na cidade e, por meio das linhas de microcrédito orientado, está promovendo o acesso ao recurso para o empreendedor que quer iniciar um negócio ou expandir o seu empreendimento. Entre junho e agosto de 2018, mais de R$ 100 mil foram injetados por meio da Secretaria em negócios de pequeno porte na cidade. A operação de crédito pode ser de até R$ 20 mil e tem juros subsidiados.

A SMTER conta com dois agentes de crédito credenciados pela Fomento e recentemente lançou uma página específica no site da Prefeitura com informações sobre as linhas de crédito. A página pode ser acessada pelo www.londrina.pr.gov.br/microcredito. No site também é possível preencher um formulário e deixar informações para que um dos agentes entre em contato para esclarecer dúvidas e fazer as orientações sobre o financiamento. Quem preferir realizar diretamente o contato telefônico pode ligar para o 3373-5701.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, destacou o papel de negócios de pequeno porte no município. ”Pequenos e micro empreendimentos são responsáveis por fazer girar a economia de uma cidade. São eles em geral que movimentam setores importantes como serviços e comércio. Iniciar um empreendimento depende de planejamento e muito trabalho. Mesmo as boas iniciativas podem encontrar obstáculos e muitas ideias promissoras se esvaem na falta de recursos. As linhas de crédito que operamos com a Fomento vêm para agir diretamente nisso e incentivar ideias produtivas”, explicou.

A empreendedora Dora Alice Freitas, é proprietária da Dora Alice Presentes e já contratou três financiamentos por meio do microcrédito. Para ela o recurso foi fundamental para garantir o desenvolvimento da loja. “No começo instalamos as prateleiras, armários e montamos a vitrine. Depois de quitado o primeiro financiamento, utilizei o microcrédito para ir comprando as novas coleções, investindo em estoque, adequações na estrutura e mantendo um valor de capital de giro. O empréstimo nos proporcionou crescer e ampliar o nosso empreendimento”, contou a empreendedora.

Sobre a Fomento Paraná

A Fomento Paraná é uma instituição financeira do Governo do Paraná que atua com foco no desenvolvimento econômico regional. Por meio de um modelo de crédito orientado, a instituição oferece financiamentos com taxas de juros diferenciadas para apoiar a implantação, manutenção ou ampliação de pequenos negócios de forma a promover a geração de emprego e renda em todas as regiões do Estado.

