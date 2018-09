Londrina participa do Dia Mundial da Limpeza pela primeira vez

Ação, que vai ocorrer neste sábado (15), mobilizará pessoas em 150 países para uma enorme ação civil de limpeza de suas cidades

Neste sábado (15), das 14 às 18 horas, Londrina irá participar, pela primeira vez, do World Cleanup Day 2018, Dia Mundial da Limpeza, uma grandiosa ação cívica que reunirá pessoas em 150 países em prol de um problema global, o lixo. A ação visa mobilizar voluntários para a limpeza de suas cidades, bairros, praias, praças e parques, chamando a atenção da população sobre a importância do descarte correto do lixo e da preservação ambiental.

Em Londrina as atividades acontecerão nos Lagos Igapó I, II, III e IV e no Aterro do Lago. Todas as pessoas estão convidadas a participar da mobilização e ajudar no recolhimento dos materiais descartados de forma irregular. Simultaneamente, haverá uma ação educativa, com os moradores do Jardim Universitário, com o tema “Limpeza urbana e descarte consciente”, onde voluntários abordarão os moradores para falar sobre a importância de fazer a coleta seletiva do lixo e de manter as calçadas sempre limpas.

No município, a atividade será realizada pela Organização Não Governamental (ONG) JCI Londrina, que decidiu organizar o movimento Londrina Limpa. A ação conta com apoio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), que levará um caminhão basculante para recolher os resíduos e funcionários de terceirizadas. A CMTU também será responsável pela destinação correta do material recolhido.

Segundo um dos organizadores da mobilização na cidade, Mário Luiz Trevelin, a mobilização simboliza a necessidade de conscientização da sociedade para o problema do descarte irregular de resíduos sólidos urbanos. “Nosso objetivo é inspirar o maior número de pessoas possível, pois precisamos trazer à tona o problema do lixo urbano, que tem crescido mundialmente a cada ano e trazido diversos transtornos ao meio ambiente”, explicou.

Trevelin informou que durante a ação serão recolhidos materiais como garrafas, plásticos, tampinhas, bitucas de cigarro, canudinhos, embalagens de comidas, entre outros objetos que estiverem espalhados tanto no gramado quanto dentro dos lagos. A atividade irá contar com a presença dos alunos do Colégio Militar de Londrina e Colégio Estadual Polivalente.

Aos voluntários do World Cleanup Day, os organizadores solicitam que cheguem com 30 minutos de antecedência, para fazer um pré-cadastro. Também se orienta que menores de idade estejam acompanhados de um adulto; que os participantes usem roupas leves e se protejam do sol; usem luvas na hora da coleta e tomem cuidados com itens cortantes.

Sobre a mobilização

O Dia Mundial da Limpeza ou World Cleanup Day resulta do movimento de mobilização social, cidadania e cuidado com o meio ambiente “Let’s do It!”, “Vamos fazer” em português, que surgiu na Estônia, em 2008, quando uma parcela da população se reuniu para limpar o país em apenas cinco horas. O sucesso da iniciativa se espalhou ao redor do mundo e agora 150 países organizam limpezas baseadas no mesmo modelo.

