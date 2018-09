Quais atitudes podem atrair a maldição para nossa vida?

A maldição é afastada de nós quando estamos próximos de Deus

Maldição é mal dizer, ou seja, é falar mal de alguém e diminui-la por meio de palavras. Falar expressões de má sorte e ridicularizar a descendência também são atitudes que atraem a maldição.

Adão e Eva receberam a ordem de Deus para que não comessem o fruto da árvore do conhecimento, porém, tentados por satanás, acabaram comendo o fruto; o resultado é que foram expulsos do Jardim do Éden. Logo, a dor e a morte foram infligidas a todo ser humano.

Olha o caso de Saul, que recebeu a instrução de destruir completamente os amalequitas, porém, poupou o rei e guardou parte do despojo. Desobedeceu as ordens de Deus e colheu o fim do seu reinado.

Os Ias sabiam que somente os sacerdotes poderiam entrar no tabernáculo e oferecer incenso, mesmo assim, tomaram a decisão de entrar naquele lugar e colheram para si a lepra.

Amados, esses são apenas três casos que citei da Bíblia em que a desobediência provocou resultados desastrosos para as pessoas que agiram sem levar em consideração as determinações do Senhor. Através dos tempos, o homem vem fazendo a mesma coisa e colhendo coisas ruins, como os desastres e as catástrofes que vêm acontecendo.

Muitos não percebem que, se agissem de forma contrária, adquiririam bênçãos para si, para sua família e sua história.

Vamos orar por vocês

O livro do Deuteronômio 28,1-14, diz que a bênção de Deus está condicionada à nossa obediência; e o versículo 2 e também o Evangelho de Marcos 16,17 dizem: “Para quem vive em obediência, não é o fiel que corre atrás da bênção, mas sim a bênção que corre atrás do fiel”. Que versículo bonito! Se somos pessoas que abençoam e vivem a obediência, a bênção corre atrás de nós, e não precisamos ficar correndo de encontro a encontro, ou de lugar em lugar para adquiri-la.

Se somos obedientes, essas coisas vão acrescentando outras e maiores bênçãos na nossa vida. Podemos concluir que a maldição é decorrente da desobediência a Deus e a Sua Palavra, sendo que a responsabilidade é individual.

Ao recebermos Jesus Cristo como nosso Salvador na Santa Missa e na Eucaristia, toda maldição é quebrada. No entanto, precisamos ter fé, acreditar e participar, com todo nosso corpo e coração, nossa mente e alma deste que é o maior encontro de Deus com o homem, e do homem com Deus, ou seja, é o ápice da nossa fé.

Quando estamos em Jesus Cristo, somos abençoados; e tudo o que temos é abençoado decorrente da presença de Deus em nós.

Oração

Peço a Jesus sobre a vida de cada um desses filhos e filhas, e ordeno que seja quebrada toda maldição hereditária proveniente dos antepassados, herdada pela cidade que eles nasceram e nação, para que os demônios territoriais não tenham mais por onde agir.

Coloco a cruz de Cristo entre você e toda linhagem de família dos seus antepassados, e digo, em nome de Jesus, que tudo seja quebrado, destruído, e que você receba a bênção.

Destrua também, Senhor, a maldição proveniente de alimentos, bebidas, remédios, vícios, vestes e lugares que este filho ou filha possa ter frequentado, ingerido, usado ou até mesmo dado a alguém. Destrua toda maldição e cure-os, Senhor!

Deus está curando todos aqueles que são dependentes do cigarro, das drogas e do álcool, também daquelas maldições que você tinha herdado ou adquirido pelo pecado ou pelas opções erradas.

Deus agirá na sua vida. Que todas as maldições sejam destruídas!

Ironi Spuldaro é Membro do CAE (Comissão de Ação Evangelizadora) da diocese de Guarapuava. Membro do conselho diocesano, estadual e nacional da RCC (Renovação Carismática Católica) movimento do qual participa desde 1987. Ironi exerce o ministério de pregação em todo o Brasil e em outros países, como Argentina, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, Itália, Coréia do Sul, Inglaterra e Suiça. Fundador da Missão Há Poder de Deus, escritor e apresentador do Programa Há Poder de Deus. Site: www.ironispuldaro.com.br