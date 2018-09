Música sulista é o foco do show Meridional

Sesi Cultura leva o talento de Arthur Boscato e Diego Guerro para Londrina

Indicados pelo Prêmio Embrulhador na categoria Melhores Instrumentistas da Música Brasileira pelo disco Meridional, Arthur Boscato e Diego Guerro valorizam e elevam o nível da música regional do Sul do País. Com acordeon e viola de sete cordas, suas composições e releituras aliam o tradicional ao contemporâneo. Amanhã, 13 de setembro, o Sesi Cultura vai levar o talento dessa dupla a Londrina, em um show com ingresso solidário, no Centro Cultural Sesi/AML.

Parceiros desde 2011 no grupo Entrevero Instrumental, o acordeonista Diego Guerro e o violonista Arthur Boscato possuem a música sulista impressa em suas identidades e, com propriedade, a atualizam com suas referências contemporâneas. Guerro é natural de Pato Branco, no Paraná, enquanto Boscato é catarinense de Joaçaba. Juntos, lançaram em 2017 o álbum Meridional – que também dá nome ao show.

Meridional une canções inéditas e algumas releituras de músicas já bem conhecidas do público. O repertório homenageia paisagens marcantes do Sul. Dentre as faixas, estão: Rio do Rastro, Araucária Angustifolia, Foz e Terra do Fogo. As canções enfatizam que a fronteira, por si, é algo impeditivo. “É uma convenção tomada como verdade absoluta, tal qual o fato do Norte estar em cima e o Sul embaixo no mapa. Questionamos estas ‘ilusões’ e reforçamos os lugares do Sul como Brasil“, destacam os músicos.

O show Meridional acontece nesta quinta, dia 13, no Centro Cultural Sesi/AML (Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130), em Londrina, e no dia 14 no Teatro Sesi de Guarapuava. O ingresso é solidário. O Sesi Cultura Paraná pede a doação de 1kg de alimento não perecível na ocasião. A retirada deve ocorrer no local do show com uma hora de antecedência.

Asimp/Sesi Cultura