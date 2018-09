De Americana para o Brasil conheça Karoline Margutti

Apaixonada por fotos tem ganhado muito espaço no nas redes sociais.

Uma mulher linda, 26 anos de idade e muita simpatia, essa é a melhor forma de descrever Karoline Margutti que mora em Americana cidade do interior de São Paulo. Ela que tem uma atuação muito forte através das redes sociais, ultimamente vem realizando muitos ensaios fotográficos e tem sido disputada constantemente por fotógrafos que querem imprimir suas fotos com a morena de destaque.

Com uma vida simples Karol tem uma rotina dividida entre sua paixão pela enfermagem e seus cuidados com a dieta e treino. Porém atualmente a carreira artística tem exigido mais ainda da morena, que afirma está olhando com muito carinho as possibilidades que tem e que em breve deve anunciar algumas novidades em sua carreira como modelo.

(ETEventos)

