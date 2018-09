Cozinheira atrapalhada

Espetáculo “Ao Ponto” com a palhaça Frida estreia neste fim de semana, em Londrina

A atriz londrinense Aneliza Paiva, que dá vida à palhaça Frida, prepara-se para estrear seu primeiro trabalho solo. Trata-se do divertido espetáculo “Ao Ponto”, onde a atriz além de ficar pela primeira vez sozinha em cena, ainda vai cozinhar para a plateia. O resultado desta experiência pode ser conferido nesta sexta-feira (14), às 19h, na Vila Triolé Cultural (Rua Etienne Lenoir, 155). O espetáculo terá reprise no sábado (15), no mesmo horário.

“É meu primeiro solo. Há alguns anos surgiu a ideia de cozinhar em cena, de verdade. Não porque eu seja uma cozinheira de mão cheia e sim pelo desafio que esta história propõe”, conta Aneliza Paiva. “Percebi que cozinhando, naturalmente, sou um desastre. E aí veio a vontade de levar isso para a cena, no jogo e sob a lógica da palhaça. O desafio foi construir uma dramaturgia em torno disso, que fizesse sentido em cena.”

Em “Ao Ponto” Frida precisa cozinhar para seguir uma tradição familiar! É quase uma obrigação. Mas a paixão? Ahh, essa está noutro lugar. O coração dessa palhaça acelera mesmo por outra coisa. Lance a lance, ponto a ponto e com vitórias e derrotas ela consegue fazer uma receita para cumprir com a tradição. Ao mesmo tempo em que brinca de ser aquilo que quer ser. Resta ao público experimentar a comida para saber se, de fato, merece a medalha de ouro.

“Comecei a trabalhar, ensaiar e levei uma parte desse material ainda inacabado para um ateliê de criação com a palhaça suíça Gardi Hutter, que é uma referência na palhaçaria mundial”, informa Aneliza. “Sob a orientação dela o trabalho cresceu, ganhou corpo, conflito, ao mesmo tempo em que me tirou o chão. Voltei para a sala, voltei ao trabalho. E agora, quase um ano depois, aqui estamos com estreia marcada. Foi no mínimo quatro anos de processo, com uma pausa para o nascimento da minha filha Marina.”

Teatro e oficinas

Formada em Artes Cênicas pela UEL e em Jornalismo pela Unopar, Aneliza Paiva também fez o curso da Escola Municipal de Teatro, da Funcart. Está no elenco do Plantão Sorriso desde 2004. Tem no currículo espetáculos de teatro e oficinas com mestres como Gardi Hutter, Hilary Chaplain, Pepe Nunez, Ésio Magalhães, entre outros.