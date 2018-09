Coral Vox chega ao Norte do estado com entrada franca

Talentos do Sistema Fiep se apresentam em Arapongas e Londrina

A música tem o poder de alegrar a alma, gerar amizades, desenvolver artística e culturalmente as pessoas. Os integrantes do Coral Vox sabem bem disso. Todos são colaboradores do Sistema Fiep que tiveram a oportunidade de ter suas vidas transformadas pelo cantar. Nos dias 14 e 15 de setembro, eles vão compartilhar com o público de Arapongas e Londrina um pouco de suas histórias por meio de um repertório selecionado a dedo em duas apresentações gratuitas.

O Coral Vox foi idealizado na intenção de proporcionar lazer, qualidade de vida e gerar integração entre os colaboradores do Sistema Fiep. Em paralelo, a atividade ainda proporcionou aos componentes do grupo o desenvolvimento de uma prática artística e cultural, revelando e valorizando os talentos internos da Federação.

Atualmente, o Coral ensaia duas vezes por semana sob a regência da maestrina Letícia Lass, que está à frente do grupo desde 2015. Especialista em Composição e Regência e em Educação Musical, Letícia já regeu diversos corais em projetos sociais variados durante a sua carreira. Atualmente, também faz parte do Madrigal Vocale.

O grupo ainda conta com o pianista correpetidor João Davi Kluber. Cantor, autor e pianista de formação, ele foi premiado como artista revelação no 28º FUC – Festival Universitário da Canção.

Em Arapongas, o concerto será no dia 14, às 20h, na Arena Arte e Cultura Sesi Arapongas. Em Londrina, ocorre no dia 15, às 19h30, no Centro Cultural Sesi/AML. Em ambas as cidades as apresentações possuem entrada franca. Na ocasião, o Sesi Cultura Paraná pede a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível. A troca pode ser feita no dia da ação, na bilheteria dos espaços, com antecedência.

Asimp/Sesi Cultura

