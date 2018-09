Técnicas de coaching ajudam a ter mais saúde e qualidade de vida

Conhecidas por auxiliar profissionais a atingirem seus objetivos no mercado de trabalho, as técnicas de coaching também podem ser usadas para melhorar nossa saúde e qualidade de vida.

Ao contrário do que muitos podem pensar, os coaches não possuem atuação restrita ao campo profissional e podem nos ajudar a atingir objetivos diversos eliminando crenças limitantes e fortalecendo o padrão mental para a construção de hábitos adequados por meio do autoconhecimento. Quer saber como um coach pode te ajudar a alcançar objetivos relacionados à saúde? Confira:

Atuação do coaching na saúde

As técnicas utilizadas no processo de coaching podem ser muito úteis para que se alcance mais saúde e qualidade de vida, principalmente quando falamos de problemas como estresse e ansiedade. Mas antes de tratar esses problemas de saúde que afetam sua qualidade de vida, é preciso saber identificá-los.

Identificando os problemas

Uma pessoa que apresenta um quadro de estresse geralmente tem dificuldades para descansar, sofre de insônia e passa a maior parte do tempo preocupada.Além disso, é comum perder a motivação para o trabalho e para outras atividades pessoais.

Já as pessoas que sofrem de ansiedade, via de regra, sentem preocupação e medo extremos em situações simples e rotineiras. Podem também apresentar sintomas físicos difíceis de serem controlados.

Sabendo disso, confira algumas medidas que você pode adotar para lidar melhor com esses problemas.

Mas atenção! Se você constatou que está sofrendo de estresse ou ansiedade, é importante também buscar ajuda de profissionais (médicos, psicólogos e terapeutas). Converse com seus familiares e amigos sobre o seu caso, pois contar com uma forte rede de apoio é fundamental para o sucesso de qualquer tratamento.

Dicas para lidar com o estresse e ansiedade

1. Organize seu tempo

Evite a sobrecarga de trabalho, organize seu tempo e procure focar naquilo que é prioridade.

2. Respeite seus limites

Aprenda a falar não, seja no trabalho ou nas relações pessoais. Não queira abraçar o mundo sozinho. Reconheça seus limites e peça ajuda se for preciso.

3. Não pense apenas na profissão

Saia para se divertir, brinque com seus filhos, frequente uma academia, tenha um hobby. Faça coisas que te dão prazer e alegria. Dedicar-se ao trabalho é importante, mas a vida é mais do que isso.

4. Cultive bons relacionamentos no trabalho

Procure ter um bom relacionamento com seus colegas de trabalho, afinal você passa a maior parte do seu tempo com eles. Um ambiente descontraído e com pessoas que te fazem bem ajudam a diminuir o estresse e ansiedade.

5. Tenha amor próprio

Alimentação equilibrada, rotina de exercícios, visitas periódicas ao médico, tudo isso é sinônimo de amor próprio. Quem se ama, cuida de si mesmo.

6. Estabeleça suas metas

Se você quer emagrecer, dormir melhor ou aumentar sua resistência física, estabeleça suas metas e batalhe por elas. Mas faça por você, não pelos outros. Faça para que você se sinta bem e feliz.

7. Faça pausas

Se no meio do dia você sentir que as coisas estão saindo do controle, faça uma pausa para respirar e reencontrar o seu equilíbrio. Existem ótimos exercícios de respiração que podem te acalmar.

Gostou? Pronto para incluir essas técnicas de coaching na sua rotina e conquistar mais saúde e qualidade de vida?

(Rafaela Rodrigues - Conteúdo Digital)