Seminário Economia Criativa

O Fórum Desenvolve Londrina realizará no próximo dia 21 de setembro (sexta), a partir das 8h, o II Fórum Em Debates, no Recinto Milton Alcover, no Parque de Exposições Ney Braga.O seminário tem como tema “Economia Criativa” é aberto ao público e as vagas são limitadas. As inscrições iniciam dia 17 de setembro, pela plataforma sympla.

Entre os palestrantes estão Ana Carla Fonseca, diretora da Garimpo Soluções e assessora para a ONU sobre o assunto; Cristina Maseda, Sec de Cultura de Paraty (RJ) e Gustavo Pereira Vidigal, da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal.

Andrea Monclar/Asimp