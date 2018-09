Cerca de 120 entidades esportivas foram beneficiados com o Nota Paraná

O Nota Paraná, programa da Secretaria de Estado da Fazenda que incentiva os consumidores a pedirem a nota fiscal, tem auxiliado as entidades esportivas a arcar com custos como estrutura, passagens e hospedagem de técnicos e atletas, compra de material e, até mesmo, com a construção de sedes.

É o caso da Associação Esportiva Judô Foz, que atende gratuitamente cerca de 250 alunos a partir dos três anos de idade. A associação conta com três polos de treinamento cedidos pela prefeitura e, agora, está construindo a primeira sede própria.

O coordenador-geral da associação, Josmar Gouveia Couto, disse que a intenção é que a sede seja inaugurada no começo de 2019. “Já arrecadamos R$ 75 mil que está sendo destinado para a construção da sede própria. Nossa principal fonte de renda para construção vem do programa Nota Paraná”, disse.

A associação participa do programa há 14 meses. Pais e alunos fazem as coletas e o cadastro dos cupons no Nota Paraná. Para Couto, os pais e alunos estão engajados porque sentem o benefício do esporte na vida deles, já que a prática do judô evolve disciplina, avaliação do comportamento e bom rendimento escolar.

“O esporte acaba sendo uma ferramenta de transforação na vida dos nossos alunos. Por isso, é importante que as pessoas continuem doando notas para as entidades, dessa maneira estarão nos ajudando a construir uma sociedade melhor”, disse Couto.

O secretário estadual do Esporte e do Turismo, João Barbiero, diz que o Nota Paraná tem se mostrado um estímulo à cidadania no Estado do Paraná. Por meio desse programa, empresas podem colaborar com as entidades esportivas, tendo como contrapartida o incentivo fiscal, disse Barbiero.

Segundo ele, já são 121 entidades sociais ativas relacionadas à prática esportiva cadastradas. Desde o início do programa, R$ 4.486.867,77 já foram repassados às entidades desportivas do Estado.

“Com as doações, o cidadão incentiva o esporte em todo o Paraná e apoia as diversas modalidades, garantindo o desenvolvimento do paranaense também em outras áreas, como a educação”, acrescentou o secretário.

Outra entidade esportiva beneficiada com o programa é a Associação Fiel de Canoagem de Cascavel. Desde 1996, eles fazem um trabalho com crianças e adolescentes da região sem custo algum. Mais de 6.500 crianças e adolescentes já passaram pelo projeto, inclusive jovens com deficiência.

“Já revelamos mais de 20 atletas para seleção brasileira, conquistamos mais de 30 medalhas internacionais, além de campeonatos brasileiros, pan-americanos e sul-americanos”, afirmou o treinador Denis Ferreira Lopes.

Atualmente 26 alunos participam de aulas na associação. Segundo Lopes, em alguns meses a entidade chega atender cerca de 50 alunos. Eles oferecem toda a estrutura para a prática da canoagem, professores qualificados, material e até a locomoção dos alunos.

“O custeio da nossa estrutura é feito totalmente com o apoio do Nota Paraná. Com essa ajuda conseguimos pagar contas como água e luz, além da locomoção dos alunos”, afirmou o treinador. Segundo ele, antes era difícil manter a a escola, só correndo atrás de patrocínio e fazendo vaquinhas. “Agora, estamos com uma estrutura ótima, mudou tudo aqui graças ao auxílio do programa”, acrescentou. Lopes disse que a entidade já arrecadou mais de R$ 180 mil.

CPF NA NOTA

O valor disponibilizado pelo Nota Paraná ultrapassou a marca de R$ 1,076 bilhão devolvidos, sendo que foram R$ 88 milhões para entidades. No primeiro semestre de 2018 foram distribuídos aproximadamente R$ 27 milhões para este setor.

O programa conta hoje com 2,269 milhões de cidadãos cadastrados. Para fazer parte do time de contribuintes o interessado solicita que não se coloque o CPF na nota e deve depositá-la em uma das urnas das entidades a serem beneficiadas. Cerca de 30% do imposto pago é destinado à instituição escolhida pelo contribuinte.

