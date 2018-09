Governo do Paraná lança aproveitamento de estudos para o Programa de Desenvolvimento Educacional

A Secretaria da Educação do Paraná publicou na segunda-feira (10) o edital que estabelece normas de aproveitamento de estudos para certificação no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O edital é de número 54/2018. O PDE integra as atividades de formação continuada ofertadas aos professores da rede pública do Paraná, sendo sua conclusão uma exigência para a promoção ao Nível III do plano de carreira do magistério estadual.

Um processo seletivo interno será aberto aos professores da rede que se encontram no Nível II e Classe 11 da carreira funcional, e que possuam titulação de Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado. Até 1850 pessoas serão selecionadas, devendo então criar uma Produção Didático-Pedagógica em um prazo máximo de seis meses, que será avaliada por uma banca composta por integrantes da Secretaria da Educação, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e das universidades estaduais.

Produção

A produção consiste em um documento escrito, que deverá abordar uma problemática da prática do professor, propondo soluções para sua superação. Ela pode utilizar recursos midiáticos variados, como impressos (sequências didáticas, aulas, mapas, jogos), áudios (série de podcasts, leitura e comentários de obras literárias), audiovisuais (documentário, videoclipe, escola interativa, vídeo-aula com temas como cinema, tecnologia, conteúdos disciplinares) e recursos digitais (infográficos, rotas de aprendizagem, aplicativos, e softwares).

Os trabalhos aprovados poderão ser disponibilizados gratuitamente pela Secretaria da Educação em seu portal de conteúdos didáticos, o Dia a Dia Educação: www.diaadia.pr.gov.br/

Inscrições

As inscrições começam no dia 25 de setembro e vão até o dia 14 de novembro, devendo ser realizadas no Núcleo Regional de Educação do candidato. Toda a legislação pertinente ao processo seletivo está disponível no link: www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1906

AEN