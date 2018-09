Segurança na internet é tema de Fórum em Londrina

Centro Educacional Marista Irmão Acácio realiza evento aberto à comunidade e aborda os temas “Influência e Dependência Digital” e “Crimes Virtuais”

Na próxima quinta-feira, dia 20 de setembro, o Centro Social Marista Irmão Acácio realiza o II Fórum de Segurança na Internet, que terá apresentações gratuitas à comunidade em Londrina (PR). Nessa edição, o evento contará com três mesas temáticas, que vão iniciar às 13h: “Segurança na Internet”, “Influência e Dependência Digital” e “Crimes Virtuais”.

Organizado pelos próprios educandos, com idades entre 14 e 18 anos, o Fórum tem por objetivo provocar reflexões e proporcionar debates que mostrem como zelar pela privacidade nas redes sociais e, ainda, alertar sobre o compartilhamento de fake news, entre outros temas importantes. O advogado Fernando Peres, especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, e Matheus Franco dos Santos Hirata, graduado em Sistema para Internet e desenvolvedor da Startup “ZHealth”, foram convidados para orientar os educandos que organizam o evento. Assim, os próprios alunos terão propriedade para ministrar os conteúdos para a comunidade.

“Graças a esse trabalho em equipe, os educandos puderam aperfeiçoar e aprofundar os temas que serão apresentados no Fórum. Eles estão empolgados para compartilhar esse conhecimento”, explica o coordenador pedagógico da unidade, Luiz Fernando da Silva.

Veja a programação na íntegra:

13:00 – Início

13:20 às 13:40 – Credenciamento

13:40 às 13:55 – Abertura do evento

14:00 às 14:25 – Apresentação artística da Turma de Arte Circense

14:25 – Mesa “Segurança na Internet” com os alunos Egydio Bolonhezi e Gustavo Varela

15:10 – Mesa “Influência e Dependência das Redes Sociais” com as alunas Emilly Martins, Iris Borges e Paula Bandeira

15:50 às 16:10 – Coffee break

16:15 – Mesa “Crimes na Internet” com os alunos Felipe Simões, Lethícia Oliveira e Marcos Ribeiro

17:00 – Encerramento

Serviço - II Fórum de Segurança na Internet

Data: 20 de setembro de 2018

Horário: a partir das 13h

Local: Centro Educacional Marista Irmão Acácio

Endereço: Rua Abílio Justiniano de Queiroz, 350 - Cj João Paz, Londrina (PR)

Asimp/Rede Marista de Solidariedade