Tamarana: Vacinação contra pólio e sarampo terminará nesta sexta-feira (14)

A poliomielite, ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda gerada pelo poliovírus que, nos casos mais graves, pode paralisar principalmente os membros inferiores do ser humano. Já o sarampo é uma doença infecciosa aguda grave e extremamente contagiosa que, atualmente, causa surtos em Roraima e no Amazonas, além de casos isolados em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e em Rondônia. A vacinação é a única medida de prevenção contra as duas doenças.

Por isso, a Secretaria de Saúde de Tamarana alerta que a campanha nacional de imunização contra a pólio e o sarampo está para acabar: a iniciativa será encerrada nesta sexta-feira (14). Até lá, pais que ainda não levaram seus filhos de um a menos de cinco anos para tomar as doses devem procurar a unidade de saúde mais próxima munidos da carteira de vacinação e do cartão do SUS da criança.

De acordo com dados da secretaria, 83% das 805 crianças do município que integram o público-alvo da campanha foram vacinadas até a última segunda-feira (10). A Organização Mundial de Saúde (OMS) ressalta que somente índices vacinais acima de 95% são eficazes para evitar a ocorrência de surtos locais.

A campanha deste ano é indiscriminada. Ou seja, todo o público que compõe a faixa etária de um a menos de cinco anos precisa se imunizar, independente da situação vacinal. Mais informações sobre a vacinação em Tamarana podem ser obtidas nos telefones 3398-1983 ou 1987.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT