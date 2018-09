Mais de 50 municípios do Paraná não atingiram meta de vacinação contra pólio e sarampo

Campanha nacional de vacinação termina amanhã (14). Em todo país, a cobertura vacinal contra a poliomielite e o sarampo está em 94%

A três dias do término da Campanha Nacional de Vacinação, mais de 50 municípios do Paraná não atingiram a meta de vacinar, pelo menos, 95% das crianças de um a menores de cinco anos contra o sarampo e a poliomielite. Dados preliminares do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), alimentado pelos estados, apontam que o estado do Paraná vacinou 94,99% do público-alvo contra a pólio e 94,36% contra o sarampo. A capital Curitiba registra uma cobertura baixa, com menos de 80% das crianças vacinadas. Em todo o estado, foram aplicadas mais de 1 milhão de doses das vacinas.

Todas as crianças de um a menores de cinco anos devem se vacinar independente da situação vacinal. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, destaca a importância da mobilização de toda a sociedade para atingir a meta de vacinação. “A Campanha termina amanhã (14). Pais e responsáveis devem buscar os postos de vacinação. A vacina é a forma mais eficaz de proteger nossas crianças contra doenças já eliminadas no país”, enfatizou o ministro.

Campanha Sarampo E Poliomielite

A média nacional de vacinação está em 94%. Foram aplicadas em todo país cerca de 20,8 milhões de doses das vacinas (10,4 milhões de cada vacina). Onze estados e mais de 4 mil (72%) municípios atingiram a meta. Mas cerca de 1.500 cidades ainda devem buscar alternativas para vacinar 95% do público-alvo até a sexta-feira (14), quando se encerra a Campanha Nacional de Vacinação.

Na faixa etária de 3 e 4 anos, a cobertura vacinal está acima da meta, com 96,95% e 95,44%, respectivamente. A maior preocupação é com faixa de um ano de idade, cuja cobertura ainda está em 85,45%.

O sarampo e a poliomielite são doenças infectocontagiosas que podem resultar em complicações graves para as crianças, além de levar até a casos de morte.

Confira os municípios que estão com a cobertura vacinal de Pólio e Sarampo abaixo de 95%.

Municipio Poliomielite Sarampo (Triplice Viral Cobertura Cobertura ALMIRANTE TAMANDARE 75,5 75,5 ALTONIA 92,9 92,7 AMAPORA 89,3 88,8 ANTONINA 93,2 93,2 BANDEIRANTES 86,8 86,8 BRAGANEY 87,1 86,8 CAMPO LARGO 88,9 85,9 CAMPO MAGRO 85,6 85,4 CERRO AZUL 88,9 88,9 COLOMBO 85,3 82,6 CORNELIO PROCOPIO 85,0 85,0 CORUMBATAI DO SUL 84,4 84,4 CRUZ MACHADO 84,0 84,1 CRUZMALTINA 88,4 88,4 CURITIBA 77,9 75,6 FOZ DO IGUACU 90,2 90,1 FOZ DO JORDAO 81,5 81,5 GENERAL CARNEIRO 81,7 81,7 GOIOXIM 91,9 91,9 GUARAPUAVA 91,5 91,3 INACIO MARTINS 94,1 93,9 IRATI 93,8 94,3 ITAMBARACA 93,3 93,3 ITAMBE 85,6 85,9 IVAI 90,9 90,9 JARDIM ALEGRE 89,9 89,9 JARDIM OLINDA 89,9 89,9 LARANJAL 92,2 92,2 LONDRINA 88,5 88,5 MANFRINOPOLIS 89,4 89,4 MARQUINHO 94,6 94,6 MORRETES 81,2 81,0 NOVA LARANJEIRAS 91,9 91,9 PARANAGUA 67,1 67,0 PAULO FRONTIN 93,8 93,8 PINHAIS 80,5 80,4 PINHAL DE SAO BENTO 73,7 73,7 PINHAO 93,8 93,8 PIRAQUARA 83,9 83,9 PLANALTO 92,2 92,2 PORTO VITORIA 90,5 90,5 QUATRO BARRAS 92,7 92,1 RIBEIRAO DO PINHAL 93,5 93,5 SANTA LUCIA 93,6 93,6 SANTA MARIA DO OESTE 90,3 90,3 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 89,0 87,2 SAO JORGE DO IVAI 94,8 94,8 SAO JOSE DOS PINHAIS 86,9 85,7 TAMARANA 83,4 83,4 TEIXEIRA SOARES 84,7 84,7 UNIAO DA VITORIA 94,1 94,1 DOUTOR ULYSSES 78,7 78,7

Victor Maciel/Agência Saúde