IFPR Londrina realiza eventos científicos (13)

Hoje, dia 13 de setembro de 2018, das 11h às 12h30 e das 13h45 às 14h30, na quadra de esportes do IFPR Londrina – Unidade Alagoas, Rua Alagoas, 2001 - Centro, Londrina - PR, acontecerão dois importantes eventos para a Instituição: o Pré-SE2PIN e o IFTECH.

Aproximadamente 77 trabalhos científicos serão apresentados. Os eventos visam selecionar os trabalhos que serão apresentados no VII SE2PIN – Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação do IFPR que acontecerá no período de 16 a 19 de outubro na cidade de Londrina.

Diversas autoridades municipais e regionais foram convidadas a prestigiar o evento.