Biblioteca Infantil promove oficina de “Leitura & Dobradura”

Atividade é gratuita e destinada a crianças a partir dos seis anos de idade; para participar é necessário fazer inscrição no telefone 3371-6603

Na próxima quarta-feira (19), das 15 às 16 horas, será realizada uma oficina de “Leitura & Dobradura”, na Biblioteca Infantil, que fica na Praça 1º de Maio, 110, Centro, em frente à Concha Acústica. A atividade é gratuita, mas as vagas são limitadas. Podem participar crianças a partir dos seis anos.

É necessário efetuar a inscrição pelo telefone 3371-6603 ou pessoalmente na sede da Biblioteca, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. No dia da oficina é necessário levar apenas uma cola em bastão. A atividade é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Diretoria de Bibliotecas.

Na ocasião será realizada a leitura do gibi “Você sabia? Sítio do Pica-Pau Amarelo”, de André Simas, e os participantes aprenderão a confeccionar flores de papel. Segundo a bibliotecária Priscila Ribeiro, o objetivo da ação é incentivar o hábito da leitura e a criatividade das crianças, além de divulgar o acervo e serviços oferecidos no local.

Desde junho a Biblioteca Infantil tem realizado diversas oficinas temáticas. A cada mês é trabalhado um livro, acompanhado pela produção de dobraduras relacionadas à história abordada. Durante a atividade, as próprias crianças fazem a leitura de trechos do livro, além de um bate-papo sobre as histórias, na sequência.

Dayane Albuquerque/NCPML