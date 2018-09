Vila Alma Brasil programação cultural diversificada

Haverá oficina Mangaio de Versos, roda de conversa sobre “ginecologia natural" e a tradicional festa Acaraxé

Quem se interessa por atividades culturais terá diversas opções para o final de semana antecipado da AlmA Brasil, que começa nesta quinta-feira (13). Isso porque a Vila Cultural, que conta com apoio da Prefeitura de Londrina por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), vai oferecer atividades para diferentes públicos, gostos e idades. As atrações serão todas no local, que fica na Rua Mar del Plata, 93, na Vila Rodrigues.



Na quinta (13) e sexta-feira (14), Adiel Luna traz um pouco da cultura pernambucana para Londrina. O artista apresentará a oficina Mangaio de Versos, uma confluência do maracatu de baque solto, coco de roda, cantoria de viola e outras influências musicais e culturais do Nordeste do Brasil. A atividade inclui também a literatura de cordel, cantos tradicionais, toadas, baiões, forrós, cirandas e outras formas de expressões artísticas. A oficina vai das 19h30 às 22h e custa R$ 50 para quem participar os dois dias, ou R$ 30 para quem puder comparecer a apenas um. As inscrições podem ser feitas pelo (43) 99929-1891.



No sábado (15), a Vila promove mais uma Acaraxé, festa tradicional que une a música, gastronomia e outras tradições baianas. As atrações incluem apresentações da Cia Palhaços de Rua, do grupo Aruandê e da DJ Nati Mônaco. Adiel Luna participa também animando os presentes com um show recheado de cultura popular. Serão oferecidas atividades para as crianças além de uma feirinha de expositores locais e, é claro, muito acarajé. O evento começa às 14h e segue até a noite, com custo de R$ 8 pra quem chegar até às 18h.



Encerrando a programação, no domingo (16) a Alma oferece uma roda de conversa sobre “ginecologia natural”. Com início às 15h, a conversa será dirigida pela terapeuta e professora de yoga Lucélia Canassa e Gabi Rhoden, fundadora do projeto “metAMORfose”. A proposta é fazer um resgate à essência feminina, promovendo um espaço de compartilhamento entre mulheres.

N.com