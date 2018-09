Handebol Londrina faz segunda partida em casa neste sábado (15)

Jogo é valido pela Liga Nacional de Handebol, equipe vem com vitória na estreia em casa

Neste sábado (15), a equipe do MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Unimed/Londrina recebe o Unimed/Funel/Acevale/Uberaba pela quarta rodada da Liga Nacional de Handebol, às 16h30, no Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez, o Moringão, localizado na Rua Gomes Carneiro, 315. A equipe recebe incentivo da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE).



O adversário da vez é a equipe de Uberaba-MG, que não faz bom torneio até aqui. Os mineiros realizaram quatro jogos, vencendo apenas o São Carlos por 25x20. A equipe foi derrotado para o Taubaté por 46x26, para o São Caetano por 40x25 e para a equipe do Pinheiros, 47x15. Já o Londrina fez um jogo a menos, perdeu duas partidas fora de casa e venceu no seu primeiro jogo em Londrina. Na estreia enfrentou o Taubaté, sendo derrotados por 41x26, fora de casa. Ainda em São Paulo, outra derrota, desta vez para o Pinheiros por 39x28.



No último sábado, a equipe fez sua estreia em casa, enfrentando o São Caetano, em partida realizada no Ginásio do Lar Anália Franco. O triunfo londrinense se deu pela forte intensidade ofensiva, e defesa bem compactada. A equipe conseguiu abrir uma boa diferença após os 15 primeiros minutos e controlou a partida até o fim. O destaque londrinense ficou por conta do meia direita Ítalo Ribeiro, que foi o artilheiro do jogo, com oito gols.



Após o jogo contra o Uberaba, a equipe faz uma parada da Liga Nacional para representar o município na disputa do 61º Jogos Abertos do Paraná (JAPs), que será realizado em Londrina entre os dias 21 e 30 de setembro. O handebol será disputado no Moringão, e no Ginásio do Lar Anália Franco, que fica na Avenida Anália Franco, 33.