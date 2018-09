Barbie Black desabafa e fala sobre transtornos: “tinha tudo e não era feliz”

No mês de prevenção ao suicídio, a boneca humana brasileira Barbie Black abriu o coração e falou sobre as tentativas – felizmente! – frustradas de interromper a própria vida. A modelo perdeu o relacionamento, afogou-se em bebidas e cigarros, além de ser diagnosticada com anorexia.

“Sempre me senti amada, mas ao mesmo tempo era um vazio sem razão. Olhava para o meu corpo e sentia que estava faltando alguma coisa, além de não enxergar nada dentro de mim. Era noite, estava me sentindo muito desanimada e sem força para nada. Entrei no mar com a intenção de acabar com tudo, acabar com a minha dor, com a minha vida. Fui resgatada por hippies na praia de Búzios. Tinha tudo e não era feliz. Não foi a primeira vez que tive uma tentativa frustrada”, desabafou.

Superado o episódio e vivendo um novo momento após ser diagnosticada com transtorno borderline, a gata segue vencendo. Agora, Barbie está concorrendo ao título de Musa do Brasileirão 2018.

“Fui diagnosticada com borderline e tive que me readaptar, entender e conviver com as minhas inquietações. Estou ótima. Hoje, até um pingo de chuva que cai na minha ‘chapinha’ eu agradeço. Sou amante do sol, da lua, de música boa e de grandes histórias de superação. Estou concorrendo ao título de Musa do Brasileirão 2018 e não abro mão de sair vitoriosa”, comemorou.

Rômulo Moreira/M2 Mídia

Clique nas fotos para ampliar