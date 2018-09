XV Corrida da Polícia Civil do Paraná acontece no próximo domingo

Em parceria com a Provopar Estadual, corrida de rua terá percursos de 5 e 10 km

No próximo domingo (16), a Provopar Estadual e a Polícia Civil do Estado do Paraná promovem a 15ª Corrida da Polícia Civil, com percursos de 5 km e 10 km em categorias masculinas e femininas, divididas por idade. Nesse ano, os organizadores planejam atender dois mil competidores, sendo que, até o momento, já têm mais de 1.300 inscritos.

O evento é realizado para comemorar os 165 anos da Polícia Civil no Paraná e os 85 anos da Escola Superior da Polícia Civil. A prova, tradicional em Curitiba, tem como maior objetivo incentivar a prática de esportes por meio de corridas de rua, e conta com a participação e o apoio de empresas e patrocinadores. Uma dessas empresas é a Ouro Fino, uma das maiores envasadoras de água do Brasil, que nesta ocasião fornecerá um grande número de água mineral para realizar a hidratação dos atletas.

“É muito importante participar de eventos como esse, que promovem a prática de exercícios físicos e a melhoria na qualidade de vida. Esses são valores importantes para a Ouro Fino, e gostamos de ter a marca atrelada à esse tipo de participação”, afirma a coordenadora de marketing da Ouro Fino, Jaqueline Kolberg.

Emanoel Caldeira Filho, coordenador de eventos da Provopar Estadual, contou que além do circuito de corridas, terá programação para a família toda. As crianças poderão desfrutar do Espaço Sesi, que conta com brincadeiras, conversas e muita diversão.

A largada da corrida acontecerá às 7h, em frente à Escola Superior da Polícia Civil, no Bairro Portão. A organização estrutural do evento é assinada pela Thomé e Santos. Para realizar as inscrições, é preciso acessar www.thomeesantos.com.br.