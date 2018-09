Festival Alternativo de Londrina divulga line up completo

Festival Alternativo de Londrina divulgou a lista completa das 35 atrações musicais da 6ª edição do evento, que será realizado no dia 17 de novembro, no Parque de Exposições Ney Braga.

Marcelo D2 é um dos grandes nomes que acaba de se juntar ao line up do Mainstage, palco principal do festival. Recentemente o cantor e compositor lançou seu sétimo álbum solo “Amar é para os fortes”, e estreou como diretor de cinema com o filme homônimo do disco.

No mesmo espaço que D2 se apresentam Mano Brown, Raimundos, CPM 22, Cynthia Luz, Froid, Stolen Byrds e DJ Ikeda. Por se tratar de um palco duplo, no Mainstage uma banda começa a tocar assim que a outra termina.

Uma das principais novidades do estival é o ambiente “Fortalecendo a Cena”, onde se apresentam: Tribo de Jah, Dead Fish, Skrotes, Torture Squad, Abacate Contemporâneo, Aminoácido, Crazy Horses, e Hellway Patrol.

O evento ainda vai contar com dois palcos de música eletrônica, ambos com a participação de dj’s nacionais e internacionais. O espaço In Tha Hauzz terá o seguinte line up: D-Nox (Alemanha), Hector Couto (Espanha), Mau Mau, rHr., Simple Jack, Touchtalk, Zac, Discret e TLGC.

Já o palco Wonderland vai contar com as seguintes atrações: Altruism, Basscannon, Bliss (Israel), Element, Fabio Leal, Labirinto, Mauricio K., Forward, Lets March e Alex Orion.

Os ingressos para o Festival Alternativo de Londrina podem ser adquiridos através do site www.gatherapp.com.br/festivalalternativo. A meia entrada para o setor da pista custa R$ 85, mas quem não tiver direito ao beneficio pode garanti-lo doando 1kg de alimento. Também há opções de camarote com open bar, apenas para maiores de 18 anos.

O Festival

O Festival Alternativo de Londrina é o maior evento da cidade em diversidade musical, quantidade de artistas contratados e de maior estrutura. Também se destaca pela inovação tecnológica.

Organizado pela LWD Entretenimento, o evento já trouxe a Londrina grandes nomes da música nacional, como Gabriel, o Pensador, Criolo, Cidade Negra, Emicida, Nação Zumbi, Marcelo D2, Natiruts, CPM22, Raimundos, entre outros.

Artistas internacionais da música eletrônica também marcam presença nas edições do festival.

Boris Brejcha e Sharam Jey, ambos da Alemanha, são alguns do dj’s que já passaram pelos palcos do evento.

A última edição foi realizada em maio do ano passado. Mesmo com 180 mm de chuva, cerca de 7 mil pessoas compareceram ao evento.

Mais informações na página do Festival Alternativo de Londrina: https://goo.gl/veH88g

João Fortes/Asimp