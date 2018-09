Londrina Caixa passa a integrar Centro de Formação da CBAt

Projeto poderá se beneficiar de uma série de ações que poderão fortalecer ainda mais o atletismo na região

Reconhecido na atualidade como um dos principais formadores de atletas do Brasil, o Projeto Londrina Caixa de atletismo vai integrar o Sistema Caixa de Treinamento de Atletismo (SNT) – Descoberta de Talentos, da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A confirmação da inclusão da equipe ocorreu no início desta semana.

Com a nova chancela, o projeto londrinense torna-se oficialmente um dos polos que compõem o Centro de Formação do Atletismo (CFA), vinculado ao Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNT), que funciona nas instalações do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo – CNDA da CBAt, na cidade de Bragança Paulista (SP).

A integração ao CFA coloca Londrina de vez na rota de formação do atletismo nacional. Como componente, o Projeto Londrina Atletismo poderá se beneficiar de uma série de ações que poderão fortalecer ainda mais o atletismo na região, como a participação em campings e/ou clínicas de treinamento no CNT, mensalmente, com as despesas de hospedagem e alimentação cobertas pela CBAt e a utilização das instalações do CNT para treinamentos.

Para o técnico e gestor do Projeto Londrina Atletismo, Gilberto Miranda, a integração ao CNT significa um grande avanço na história de quase duas décadas da equipe. “Estamos muito felizes com essa inclusão. Com certeza é um marco que vai propiciar melhorar ainda mais nossa formação e, consequentemente, o trabalho da nossa equipe”, frisou.

“Há mais de 15 anos temos trabalhado intensamente pelo desenvolvimento do atletismo regional e uma prova disso são as dezenas de atletas formados aqui integrando hoje as principais equipes do país. Com a chancela do CFA, os olhos da confederação estarão ainda mais voltados para o nosso trabalho e reforçando a cidade de Londrina como um importante polo desenvolvedor da modalidade no país”, complementou o treinador.

O CNT foi criado há dois anos pela CBAt com objetivo de padronizar e criar um sistema de treinamentos de jovens atletas, possibilitando a descoberta de novos valores, além de favorecer a troca de conhecimento entre treinadores.

Troféu Brasil

A equipe Londrina/Caixa/IPEC terá dez representantes no Troféu Brasil de atletismo, que será realizado neste final de semana, em Bragança Paulista (SP). Três deles estão presentes na pista na tarde desta quarta-feira (12), Wagner de Lima Santos, dos 110 metros com barreiras, Shayara Ribeiro, do lançamento do dardo, e Beatriz Diogo, do salto triplo.

Rafael Souza/Asimp