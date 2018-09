Banda Nova está com inscrições abertas

Objetivo é revelar e divulgar o trabalho de bandas da região; mais de 600 músicos passaram pelo projeto

O Projeto Banda Nova Funcart está com inscrições abertas até dia 20 de setembro e, em breve, a cena musical londrinense exibirá o melhor do som autoral e releituras em shows das bandas selecionadas.

Ao completar 10 anos e em sua 6ª edição, o Banda Nova já faz parte da programação musical da cidade, sendo um projeto importante para músicos londrinenses e da região mostrarem seu trabalho. Também contribui para a formação de público com apresentações gratuitas.

Nesta edição, serão selecionadas 12 bandas. Podem se inscrever, músicos de todos os estilos, como samba, rock, instrumental e hip hop.

Entre os critérios de seleção, o projeto prevê que as bandas não tenham visibilidade no mercado e que façam um som autoral ou original. No caso de reinterpretação de obras musicais, a exigência é criatividade e qualidade de execução. Uma comissão formada pela equipe de produção selecionará os participantes desta edição.

As apresentações acontecerão, mensalmente, no Centro Cultural Sesi/AML, sendo duas bandas por noite. Os shows serão gravados e postados no canal do Banda Nova no Youtube.

“O legal do Banda Nova é que as bandas selecionadas terão todo suporte para mostrarem o trabalho e divulgá-lo. Além de cachê, contarão com uma produção caprichada, assessoria de imprensa e registros em fotos e vídeo. O que é muito importante, principalmente, para quem está começando”, afirma o coordenador de produção Silvio Ribeiro, um dos idealizadores do projeto, que é produzido ainda por João Ribeiro.

Mais sobre o Banda Nova

As primeiras edições do Banda Nova aconteceram no Bar Valentino, na Concha Acústica, circulando ainda por outros espaços.

Já passaram pelo projeto mais de 150 bandas e cerca de 600 músicos. O Banda Nova faz parte da história de músicos, alguns com destaque nacional, como Cluster Sisters, Vitor Conor, Maracutaia do Samba, The Brotherhoods, Marujo Cartel, Bemol Blues Band, Samba 172, Castores e Patos, MC Sergin, Marquinhos Diet, Lobisomem, Mucambo de Banto, entre outros.

O edital e a ficha de inscrição podem ser acessados na página do Banda Nova no Facebook https://www.facebook.com/funcartbandanova/.

Asimp/Sesi Cultural